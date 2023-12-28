Поверим и простим? Участники «голой вечеринки» массово принесли извинения

Пусть их Господь прощает, а народ России не должен это делать. Безнаказанность порождает своевольничание.

ТП

Татьяна Полякова

" ... превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлость», – сказала Собчак." Это кто тут проигого о пошлости ?! Она и пошлость - синонимы !!!