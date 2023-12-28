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Поверим и простим? Участники «голой вечеринки» массово принесли извинения

Поверим и простим? Участники «голой вечеринки» массово принесли извинения

Политнавигатор Участники скандальной «голой вечеринки» начали массово приносить публичные извинения.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
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11 мин.
Алина Белова
Пусть их  Господь  прощает, а народ России  не должен  это  делать. Безнаказанность порождает своевольничание.
Ответить
11 мин.
ТП
Татьяна Полякова
&quot; ... превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлость», – сказала Собчак.&quot;     Это  кто тут проигого  о  пошлости  ?!  Она и пошлость  -  синонимы  !!!
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2 мин.

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