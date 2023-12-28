Политнавигатор Участники скандальной «голой вечеринки» начали массово приносить публичные извинения.
Поверим и простим? Участники «голой вечеринки» массово принесли извинения
Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
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11 мин.
Алина Белова
Пусть их Господь прощает, а народ России не должен это делать. Безнаказанность порождает своевольничание.
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11 мин.
ТП
Татьяна Полякова
" ... превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлость», – сказала Собчак." Это кто тут проигого о пошлости ?! Она и пошлость - синонимы !!!
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2 мин.
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