Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А наши сенаторы,решили,что США спонсоры терроризма прставляюзие оружие Украине где был переворот,это преступление!Конгрессмены США ...
  • Eduard
    Прчему тупые мигранты США уверены,что они вправе"назначать",рещать ха других,причем про свои дела молчат? Короновирус...Конгрессмены США ...
  • Eduard
    Себя признать не желают,организаторы переворота?Конгрессмены США ...

Рогозин: главкому ВСУ Сырскому нужен реванш, он скоро пойдет в наступление

Рогозин: главкому ВСУ Сырскому нужен реванш, он скоро пойдет в наступление

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому нужен реванш, военачальник скоро пойдет в наступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
Как то много его становится.Всплывает постепенно.
Ответить
8 час.
ВВ
Владимир Витковский
Почему это дерьмо ссырский еще хрюкает? Давно пора удобрять почву ДОНБАССА! Место этого дерьма- в яме с парашей, для перегноя.
Ответить
7 час.
VG
Vasily Golov
Что нужно в этом случае командирам СВО? Думаю дать им свободу действий на местности.Без элементов гуманизма и милосердия.Начать уничтожать элементы логистики НАТО в зоне боев и поставок вооружения.Сырский на это делает расчет.По воде и ж/дорогам прибудут иностранцы.вооружение и боеприпасы.Ждут F-16.Ракеты средней дальности до 1500км СВО позволяет.Почему не воспользоваться милосердием русских.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх