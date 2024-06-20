Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому нужен реванш, военачальник скоро пойдет в наступление.
Рогозин: главкому ВСУ Сырскому нужен реванш, он скоро пойдет в наступление
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Как то много его становится.Всплывает постепенно.
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
Почему это дерьмо ссырский еще хрюкает? Давно пора удобрять почву ДОНБАССА! Место этого дерьма- в яме с парашей, для перегноя.
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7 час.
VG
Vasily Golov
Что нужно в этом случае командирам СВО? Думаю дать им свободу действий на местности.Без элементов гуманизма и милосердия.Начать уничтожать элементы логистики НАТО в зоне боев и поставок вооружения.Сырский на это делает расчет.По воде и ж/дорогам прибудут иностранцы.вооружение и боеприпасы.Ждут F-16.Ракеты средней дальности до 1500км СВО позволяет.Почему не воспользоваться милосердием русских.
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3 час.
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