Рогозин: главкому ВСУ Сырскому нужен реванш, он скоро пойдет в наступление

Почему это дерьмо ссырский еще хрюкает? Давно пора удобрять почву ДОНБАССА! Место этого дерьма- в яме с парашей, для перегноя.

VG

Vasily Golov

Что нужно в этом случае командирам СВО? Думаю дать им свободу действий на местности.Без элементов гуманизма и милосердия.Начать уничтожать элементы логистики НАТО в зоне боев и поставок вооружения.Сырский на это делает расчет.По воде и ж/дорогам прибудут иностранцы.вооружение и боеприпасы.Ждут F-16.Ракеты средней дальности до 1500км СВО позволяет.Почему не воспользоваться милосердием русских.