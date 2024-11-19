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Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Старый пи-ас, а таких в на самом верху обласканных и заслуженных, были сотни и тысячи, а по сути своей стукачи и предатели!
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14 час.
cvyurij Цветков
Станиславский в таком случае говорил: &quot;Не верю&quot;. Автор сего пасквиля излагает чужие мысли. И те непоследовательно. Незачёт ему!
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13 час.
ТН
Т Н
Нигде ни разу не читала такую биографию Лихачёва. Не знаешь, чему и верить…
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10 час.

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