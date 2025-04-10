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Царьград

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Тайный визит: Львов посетил представитель британской королевской семьи

Тайный визит: Львов посетил представитель британской королевской семьи

Принц Гарри тайно побывал на Украине, чтобы посетить реабилитационный центр во Львове.Младший сын короля Карла III и его первой жены принцессы Дианы принц Гарри стал вторым членом правящей семьи Великобритании, который посетил Украину с визитом.

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