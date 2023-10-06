Кубанские университеты подготовят почти 1300 волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

СОЧИ, 6 октября, ФедералПресс. В Сочи, Краснодаре и Волгограде начали работу Центры привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, которые отберут и обучат добровольцев для крупнейшего международного события – для Всемирного фестиваля молодежи.