ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Кубанские университеты подготовят почти 1300 волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

Кубанские университеты подготовят почти 1300 волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

СОЧИ, 6 октября, ФедералПресс. В Сочи, Краснодаре и Волгограде начали работу Центры привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, которые отберут и обучат добровольцев для крупнейшего международного события – для Всемирного фестиваля молодежи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх