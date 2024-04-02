Причина изменений – модернизация инфраструктуры.Из-за работ по строительству развязки на станции Ховрино и модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом в конце недели, в конце недели на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится расписание, сообщает тг-канал Дептранс.