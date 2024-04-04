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Русская весна

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В США опасаются, что Россия станет сверхдержавой

В США опасаются, что Россия станет сверхдержавой

Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно, заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft.

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