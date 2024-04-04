В США опасаются, что Россия станет сверхдержавой

Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно, заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии