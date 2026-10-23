Эссе о журнале «Писатели Малибу», объединяющем фантастику, хоррор, триллеры и тёмные детективы, о поддержке начинающих авторов и значении живого диалога между писателем и читателем .
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