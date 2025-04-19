«До заветного срока осталось меньше двух недель»: в окружении Трампа заговорили о признании Крыма российским

«До заветного срока осталось меньше двух недель»: в окружении Трампа заговорили о признании Крыма российскимЧем ближе 29 апреля — день, когда исполнится 100 дней президентства Дональда Трампа — тем отчетливее становится, что новая американская администрация действительно готова к развороту мировой … .