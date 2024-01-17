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Интересные фото и видео из космоса

Интересные фото и видео из космоса

﻿﻿Сатурн восходит из-за Луны Меркурий (черная точка) на фоне Солнца Поверхность Юпитера Сатурн Плутон Глубокий космос, снимок телескопа Хаббл Частичное солнечное затмение Поверхность Меркурия Юпитер и его четыре спутника Луна в кадре с землей Венера Солнце «Северное сияние» на Сатурне Все точки на изображении представляют собой одну галактику.

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