Бизнес по-русски: годные станки — в чермет, лом — за границу

Почему в РФ населению запрещают покупать списанное промышленное оборудование? «Покупаем чермет, дорого!» — вывески такого плана можно встретить буквально на каждом углу, в пункты приёма сдают металл как простые граждане, так и всевозможные юрлица.
Почему в РФ населению запрещают покупать списанное промышленное оборудование? «Покупаем чермет, дорого!» — вывески такого плана можно встретить буквально на каждом углу, в пункты приёма сдают металл как простые граждане, так и всевозможные юрлица.
Свежие комментарии