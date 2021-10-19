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Бизнес по-русски: годные станки — в чермет, лом — за границу

Бизнес по-русски: годные станки — в чермет, лом — за границу

Почему в РФ населению запрещают покупать списанное промышленное оборудование? «Покупаем чермет, дорого!» — вывески такого плана можно встретить буквально на каждом углу, в пункты приёма сдают металл как простые граждане, так и всевозможные юрлица.

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Юрий Ded
Вот прочёл ( Почему в РФ населению запрещают покупать списанное промышленное оборудование? ) и думаю - ахтор ты просто дурак ? Проплаченный иуда или забугорный обсерайло ? Любое списанное оборудование можно купить . И купить может любой у кого есть деньги .
Евгений Натесов
Да бред от пиндоскойшлюшки. Кто запрещает продавать станки, какой закон, какая статья...

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