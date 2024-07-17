Рогозин сделал недипломатичное заявление: "Воевать так воевать"

МГ Малик Гумеров "Рогозин сделал недипломатичное" --- пипец бля , он что из задницы пиндосов вылез ? Он же как глиста упоенно всегда не переставал лизать им задницы , он же весь обмазанный в их гавне !!! Нутро гнилое , продажное .... , перед кем он красуется ..... пиздюк !

L Leonid ..афтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то