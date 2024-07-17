Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Рогозин сделал недипломатичное заявление: "Воевать так воевать"

Рогозин сделал недипломатичное заявление: "Воевать так воевать"

Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подметил, что "Америка делает всё, что она хочет".

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Рогозин сделал недипломатичное&quot; --- пипец бля , он что  из задницы пиндосов вылез ?              Он же как глиста   упоенно  всегда не переставал  лизать им задницы , он же весь  обмазанный в их гавне !!!     Нутро гнилое , продажное .... , перед кем он  красуется ..... пиздюк !
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10 час.
L
Leonid
..афтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
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7 час.
Игорь Кузнецов
Когда разрушили &quot;идеологические устои&quot;, СССР стал разваливаться именно в 1989 году после отмены 6 Статьи Конституции СССР. Тогда же и начался массовый вывод войск ГСВГ, который завершился 19 февраля 1994 года. Куда &quot;уплыли&quot; деньги, которые выделила ФРГ для обустройства контингета СА - &quot;закрыт&quot; ещё в ельцинские времена... Помнят (далеко не все) о &quot;Паше-Мерседесе&quot;.
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