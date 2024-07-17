Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подметил, что "Америка делает всё, что она хочет".
Рогозин сделал недипломатичное заявление: "Воевать так воевать"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Рогозин сделал недипломатичное" --- пипец бля , он что из задницы пиндосов вылез ? Он же как глиста упоенно всегда не переставал лизать им задницы , он же весь обмазанный в их гавне !!! Нутро гнилое , продажное .... , перед кем он красуется ..... пиздюк !
Ответить
10 час.
L
Leonid
..афтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
Ответить
7 час.
Игорь Кузнецов
Когда разрушили "идеологические устои", СССР стал разваливаться именно в 1989 году после отмены 6 Статьи Конституции СССР. Тогда же и начался массовый вывод войск ГСВГ, который завершился 19 февраля 1994 года. Куда "уплыли" деньги, которые выделила ФРГ для обустройства контингета СА - "закрыт" ещё в ельцинские времена... Помнят (далеко не все) о "Паше-Мерседесе".
Ответить
1 час.
Свежие комментарии