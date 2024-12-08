Процессоры Intel Nova Lake и Diamond Rapids получили предварительную поддержку в популярной утилите мониторинга

Компания FinalWire добавила предварительную поддержку процессоров Intel Nova Lake и Diamond Rapids Xeon в последнюю бета-версию AIDA64 - за несколько месяцев или лет до того, как эти процессоры появятся на полках магазинов.
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