ЛОНДОН (ИА Реалист). Бывший премьер-министр Британии 59-летний Борис Джонсон в минисериале BBC «Путин против Запада» заявил, что в НАТО испытывают чувство вины перед Киевом, поскольку было допущено начало российской специальной военной операции на территории бывшей Украины.