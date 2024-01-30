ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Славная армянская армия решит все проблемы! Как всегда... Позорище!Бакинский режим г...
  • Игорь Петров
    Смеялся до слез!!! Армянская армия??? Она вся на рынке!!Армянская армия —...
  • Игорь Петров
    Посмотрим...Индия отказываетс...

Борис Джонсон рассказал о вине НАТО перед Киевом

Борис Джонсон рассказал о вине НАТО перед Киевом

ЛОНДОН (ИА Реалист). Бывший премьер-министр Британии 59-летний Борис Джонсон в минисериале BBC «Путин против Запада» заявил, что в НАТО испытывают чувство вины перед Киевом, поскольку было допущено начало российской специальной военной операции на территории бывшей Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх