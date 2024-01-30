ЛОНДОН (ИА Реалист). Бывший премьер-министр Британии 59-летний Борис Джонсон в минисериале BBC «Путин против Запада» заявил, что в НАТО испытывают чувство вины перед Киевом, поскольку было допущено начало российской специальной военной операции на территории бывшей Украины.
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