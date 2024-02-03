США хотят получить от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35

Global Look Press/Adrian Wyld/Keystone Press Agency Соединенные Штаты хотят получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российского ЗРК С-400, сообщает газета Aydınlık.
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