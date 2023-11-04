НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    УБЛЮДОК  еще и  ШАНТАЖОМ ЗАНЯЛСА ....!!!!Зеленский призвал...
  • leonid
    Стратег Зеля "разрабатывает" новые стратегии. Ой, ой, как смешно, ха-ха-ха, ржу, не могу.«Разрабатываем но...
  • Владимир Степанов
    Не хочу уподобляться Кедми, но если сказал - надо и выполнить обещание. А то ликвидировали ряд иранских ученых и тала...Глава Минобороны ...

Медведев: Межнациональный мир и единение перед лицом общего врага всегда были в основе Российского государства

Медведев: Межнациональный мир и единение перед лицом общего врага всегда были в основе Российского государства

Сегодня в России отмечается День народного единства, что очень актуально в нашей многонациональной стране, особенно в свете последних событий в Дагестане, которые некоторые деструктивные силы пытались использовать для раскачки ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх