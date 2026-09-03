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Царьград

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Омская область направила 305,5 млн рублей на рост зарплат педагогов

Омская область направила 305,5 млн рублей на рост зарплат педагогов

В Омской области власти направили 305,5 млн рублей на повышение зарплат педагогов. С 1 сентября оплата труда порядка 10 тыс.

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