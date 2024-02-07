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Качество связи вдоль автодорог обещают улучшить

Качество связи вдоль автодорог обещают улучшить

Законопроект, упрощающий покрытие автомобильных дорог связью, уже подготовили в Совете Федерации. Об этом министру транспорта Виталию Савельеву, который принял участие в работе пленарного заседания палаты регионов 7 февраля, рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

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