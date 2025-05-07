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TRENDYMEN

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Какие гаджеты перестанут нормально работать в 2025 году

Какие гаджеты перестанут нормально работать в 2025 году

Корпорации в 2025 году прекращают поддержку целого ряда устройств. Выйдут из строя ноутбуки, термостаты, смартфоны и контроллеры.

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Комментарии
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Модест
Капитализьма однако... Стационарные телефоны с крутилками из 60-х до сих пор работают. И печатные машинки тоже, и швейная машина пра-пра-бабушки фирмы Зингер.
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14 час.
HotRS
А с другой стороны тратить время и средства на разработку обновлений для старых устройств как-то не совсем хорошо. Могли бы за символическую плату, скажем, 1 бакс в год, обновлять.
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8 час.
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