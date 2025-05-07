Какие гаджеты перестанут нормально работать в 2025 году

Капитализьма однако... Стационарные телефоны с крутилками из 60-х до сих пор работают. И печатные машинки тоже, и швейная машина пра-пра-бабушки фирмы Зингер.

HotRS

А с другой стороны тратить время и средства на разработку обновлений для старых устройств как-то не совсем хорошо. Могли бы за символическую плату, скажем, 1 бакс в год, обновлять.