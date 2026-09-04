Потеря роли, разрыв и Барселона: как актриса Екатерина Кузнецова начала всё заново в 39 лет

Известие о том, что Екатерина Кузнецова — звезда сериалов «Кухня» и «Вампиры средней полосы» — кардинально изменила свою жизнь, не было спонтанным жестом.
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