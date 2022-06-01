Военное обозрение

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В Донецке сообщили о намерении привлечь к суду международного трибунала Турчинова, Порошенко и Зеленского

В Донецке сообщили о намерении привлечь к суду международного трибунала Турчинова, Порошенко и Зеленского

Международный трибунал, который готовят республики Донбасса совместно с Россией, будет проведен не только в отношении боевиков и националистов, совершивших преступления на территории ДНР и ЛНР, но и в отношении руководителей государства Украина, т.

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