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«Минска-3» не будет. А «Пекин»? – в Киеве не верят Ермаку 

«Минска-3» не будет. А «Пекин»? – в Киеве не верят Ермаку 

Недавнее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что при нынешней власти новых минских соглашений по типу минских не будет – лишь попытка успокоить украинское общество без какой-либо конкретики.

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