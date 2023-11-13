«Минска-3» не будет. А «Пекин»? – в Киеве не верят Ермаку 

Недавнее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что при нынешней власти новых минских соглашений по типу минских не будет – лишь попытка успокоить украинское общество без какой-либо конкретики.
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