Канцлер ФРГ Мерц и сопредседатель АдГ Вайдель вступили в перепалку из-за Украины

Федеральный канцлер Фридрих Мерц и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в бундестаге поспорили из-за конфликта на Украине.
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