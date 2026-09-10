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108 минут, которые изменили всё: неизвестная сторона полёта Гагарина

108 минут, которые изменили всё: неизвестная сторона полёта Гагарина

Когда речь заходит о первом полёте человека в космос, воображение сразу рисует парадную картинку: уверенный голос, знаменитое «Поехали!», торжественные встречи и бесконечные цветы.

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