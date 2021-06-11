ВХЛ. Мэрия Ангарска сократила финансирование «Ермака» в 9 раз — с 72 до 8 миллионов рублей

Ангарский городской округ выделит из муниципального бюджета 8 миллионов рублей хоккейному клубу «Ермак» для возмещения затрат, связанных с выступлением ангарской команды в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне 2021–2022 годов, что в 9 раз меньше суммы, которую выделяли из бюджета в 2020 году.