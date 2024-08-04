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Политика как она есть

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Какие ошибки часто совершают неопытные пользователи ПК?

Какие ошибки часто совершают неопытные пользователи ПК?

Хотя от некоторых вредных привычек можно избавиться, другие не отстают от людей годами. Это актуально в том числе и для технической грамотности: пользователи ПК и смартфонов часто совершают ошибки, которых можно легко избежать.

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