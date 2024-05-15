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Завальный: ТЭК выигрывает от назначения Новака на должность курирующего энергетику зампредседателя Правительства

Завальный: ТЭК выигрывает от назначения Новака на должность курирующего энергетику зампредседателя Правительства

Завальный: ТЭК выигрывает от назначения Новака на должность курирующего энергетику зампредседателя Правительства Редакторская колонкаКак заявил Павел Завальный, утверждение Александра Новака на должности заместителя Председателя Правительства, курирующего ТЭК, позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех ответственных государственных структур и компаний ТЭК и реализацию поставленных Президентом задач.

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