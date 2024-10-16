Известного военного фотокорреспондента зарезал собственный сын

Известный британский военный фотограф Пол Лоу погиб в Калифорнии от ножевого ранения. В Лос-Анджелесе предъявлено обвинение в убийстве сыну-подростку известного фотожурналиста, который стал известен благодаря «освещению осады Сараево».
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