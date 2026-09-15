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U.S. blacklists Russia's VTB Bank for aiding Iran in evading sanctions

The United States has blacklisted VTB Bank, Russia's second-largest lender and the only Russian bank with a branch in China.

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