«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»

Российская промышленность разработала новую версию РСЗО «Торнадо-Г» (являющейся модернизацией БМ-21 «Град») с использованием в качестве шасси нового бронеавтомобиля «Спартак» 4х4.
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