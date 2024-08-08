В этом случает повышение утильсбора пойдет авторынку во благо

Индексация утильсбора должна стимулировать зарубежных автопроизводителей к локализации в России. В таком случае государство должно компенсировать эту ставку, заявил доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артём Меренков.
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