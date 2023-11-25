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ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк

Украинские военные сбросили один снаряд с беспилотника в Кировский район Донецка, как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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