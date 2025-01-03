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Эксперт Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением ЕС без российского газа

Эксперт Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением ЕС без российского газа

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович с иронией прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита газа «победой Украины и её союзников».

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