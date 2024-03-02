Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет Германию к войне с Россией, лидер страны безумен. Такое заявление 1 марта сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя появление аудиозаписи офицеров ФРГ о возможной бомбардировке Крымского моста.
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