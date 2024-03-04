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Пушков о первой победе Хейли: «глубинное государство» в США ненавидит Трампа

Пушков о первой победе Хейли: «глубинное государство» в США ненавидит Трампа

«Глубинное государство» в Соединенных Штатах ненавидит бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя первую победу Никки Хейли на праймериз Республиканской партии.

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