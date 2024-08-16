Маршруты трамваев № 2, 7 и 10 изменятся на две недели в Барнауле вечером 16 августа

Ремонт на трамвайном переезде, который пройдет в два этапа, начнут с 22:00 В Барнауле с 16 августа по 31 августа изменится движение трамваев № 2, 7 и 10 в связи с ремонтом переезда по улице 280-летия Барнаула, сообщает мэрия.