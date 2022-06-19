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Новый пикап ВАЗ-1111 «Ока» 2022-2023 года представили на первых фоторендерах

Новинка получила современный спортивный дизайн, узкую светодиодную головную оптику, соединенную хромированной узкой решеткой радиатора, крупный воздухозаборник и защитный пластиковый обвес по всему периметру кузова с расширенными колесными арками.

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