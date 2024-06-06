Спад закончился: нефть растет в цене на фоне ожидания снижения ставок ФРС Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили рост 6 июня на фоне ожиданий сокращения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
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