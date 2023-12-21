Великая богиня Теотиуакана

﻿﻿Так была найдена полузакопанная в землю 24-тонная скульптура великой богини Теотиуакана: Первоначально считалось, что это стол для жертвоприношений — кто знал, что больше половины этого «стола» находится под землей? Спустя некоторое время после открытия, в середине XIX века, его стали называть «Обморочным камнем».