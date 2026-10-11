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Полиция отпустила задержанного в Дели лидера движения "Народной партии тараканов"

Полиция отпустила задержанного в Дели лидера движения "Народной партии тараканов"

Лидер движения Cockroach Janta Party (CJP, «Народная партия тараканов») Абхиджит Дипке, задержанный на борту самолета в Нью-Дели, отпущен на свободу.

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