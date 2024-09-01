Сегодня школы страны начинают учебный год

Одна из десяти школ в Республике Молдова начнет новый учебный год сегодня, 1 сентября. Остальные учебные заведения начнут занятия в понедельник, 2 сентября, сообщает Министерство образования и исследований.
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