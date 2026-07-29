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Владимирские новости

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ФСБ раскрыла схему вербовки россиян в Telegram

ФСБ раскрыла схему вербовки россиян в диверсионные группы через чат-бот в Telegram. С июля 2025 года задержаны 46 человек, вовлечённых в преступления против инфраструктуры и сотрудников правоохранительных органов.

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