ФСБ раскрыла схему вербовки россиян в Telegram

ФСБ раскрыла схему вербовки россиян в диверсионные группы через чат-бот в Telegram. С июля 2025 года задержаны 46 человек, вовлечённых в преступления против инфраструктуры и сотрудников правоохранительных органов.
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