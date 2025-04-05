Раскрыто содержание сообщения Гретцки Овечкину перед повторением рекорда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл содержание сообщения канадца Уэйна Гретцки перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», в котором россиянин побил его рекорд.
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