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Царьград

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Связь в России по цене ЖКХ, без заморочек: Соцсети "взорвало" предложение министра. "Чем плохо?"

Связь в России по цене ЖКХ, без заморочек: Соцсети "взорвало" предложение министра. "Чем плохо?"

Мобильная связь в России может подорожать вслед за коммуналкой. Причём "кусающиеся" расценки за коммунальные услуги предложено сделать ориентиром.

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