Связь в России по цене ЖКХ, без заморочек: Соцсети "взорвало" предложение министра. "Чем плохо?"

Мобильная связь в России может подорожать вслед за коммуналкой. Причём "кусающиеся" расценки за коммунальные услуги предложено сделать ориентиром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Кто он - этот чел...
- В Самаре у ТЦ «Ру...
- АМ "Любой будет счас...
"Неловко"? Это, пожалуй, последнее литературное слово в такой ситуации