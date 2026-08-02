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FiNE NEWS

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Лихачев назвал атаку ВСУ на теплоход Fesco морским разбоем

В ночь на 1 августа в акватории Черного моря, примерно в 130 милях от Новороссийска, произошло чрезвычайное происшествие с участием теплохода «Янина», принадлежащего компании Fesco, входящей в структуру госкорпорации «Росатом».

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