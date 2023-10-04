Архивы об условиях содержания советских пленных в концлагере

ФСБ рассекретила архивы о содержании советских пленных в лагере «Шталаг-1А» ФСБ рассекретила архивы об условиях содержания советских пленных в крупнейшем лагере «Шталаг-1А» в Восточной Пруссии в годы Второй мировой войны.
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