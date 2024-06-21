Отар Кушанашвили был успешно прооперирован от раковой опухоли в брюшной полости

Медики называют состояние шоумена после экстренной операции стабильным.Состояние здоровья телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, спешно прооперированного вчера в Москве от рака брюшной полости, медики считают стабильным.
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