Воспитывать детей непросто. Даже в любящей семье случаются ссоры, недопонимание и моменты, когда кажется, что родители и дети разговаривают на разных языках.
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