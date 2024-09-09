В Рязанской области задержан 25-летний мужчина, дистанционно занимавшийся изготовлением марихуаны с целью сбыта

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по материалам УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, который занимался культивированием конопли и изготовлением марихуаны с целью сбыта, привлекая к этому свою мать.