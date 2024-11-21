dikGAZETE: Путин улыбнулся на новости о "панике" России перед ATACMS

В СМИ говорили: "Паника", – а Путин улыбался © РИА Новости Кристина Кормилицына Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Байден одобрил использование Украиной ATACMS, что стало главной новостью в мировых СМИ, пишет dikGAZETE.