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dikGAZETE: Путин улыбнулся на новости о "панике" России перед ATACMS

dikGAZETE: Путин улыбнулся на новости о "панике" России перед ATACMS

В СМИ говорили: "Паника", – а Путин улыбался © РИА Новости Кристина Кормилицына Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Байден одобрил использование Украиной ATACMS, что стало главной новостью в мировых СМИ, пишет dikGAZETE.

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